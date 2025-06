Il campionato è finito da poco, l'Italia va in Norvegia, trova un clima diverso e una squadra forte con 3-4 giocatori di livello che l'Italia non ha: Haaland, Odegaard e Nusa oggi l'Italia non li ha. Il campionato è finito da poco, quindi resettare quello, la finale persa e tutta una stagione pesante e preparare quella partita, non per tutti è facile: arrivi che sembra che tu voglia dare, ma alla fine non dai niente. Ma io parto sempre dai calciatori e a parte 4-5 fatichi a trovare talento, quello che ti risolve la partita e ti fa la giocata che ti lascia a bocca aperta: non credo sia colpa loro o degli allenatori. Il livello oggi è basso ed è colpa di tutti".