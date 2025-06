Nel podcast Supernova, Roberto De Zerbi, tecnico dell'OM, è tornato così sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League

Marco Astori 12 giugno 2025

Intervistato da Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, Roberto De Zerbi, tecnico dell'OM, è tornato così sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League: "Cos'è successo in finale? Questo è da analizzare: risultato strano sì perché l'Inter è una grande squadra e Inzaghi è un grande allenatore e non ci stanno 5 gol di scarto. Ma il problema sta nel fatto che l'Italia non conosceva il Psg, l'Italia ha sottovalutato ed è stata presuntuosa con il Psg: l'Italia calcistica, non l'Inter, attenzione.

Non conoscevano che il calcio d'inizio lo facevano nella touche, non conoscevano che Dembélé fa sempre così: io purtroppo l'ho conosciuto. Non sapevano che Doué è un talento del livello di Yamal: non così determinante oggi ma una classe pazzesca. Che Vitinha forse oggi è il centrocampista più forte al mondo, Joao Neves... Non conoscevano da che paese provenisse Pacho purtroppo: e quindi ci si è svegliati male.

Ma il Psg ha passeggiato col Liverpool e con tante altre squadre. Nessuno mi ha chiamato per dei consigli? Noi siamo arrivati secondi dietro di loro, in Italia non hanno scritto una riga: l'hanno anche snobbato pensando che sia un campionato così, ma non è vero: il Lille è arrivato agli ottavi, il Brest ha superato il turno poi è stato affossato dal Psg, il Monaco ha fatto male con l'Inter ma ha vinto col Barcellona".