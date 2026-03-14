«Il distacco resta appunto notevole. Certo, l’Atalanta è una squadra tosta da affrontare, e cercherà di non allontanarsi dalla zona europea».

«I nerazzurri hanno esperienza, sanno come riprendersi. L’Inter è una squadra costruita per vincere lo scudetto. Ha una rosa molto forte e farà di tutto pur di aumentare il divario con il Milan».