Materazzi: “Barella ha il sangue sardo, tornerà alla grande. All’Inter manca la ThuLa”

Bravo chi ha creduto in Chivu, la società che lo ha portato qui e lui ha dimostrato di saper fare ottime cose. Due anni fa uguale quando è arrivato Thuram, si pensava che si dovesse rifondare tutto e si è vinto lo scudetto. Lasciamo finire questo campionato, poi si penserà al prossimo. Coi tre punti tutto è possibile, sono stato sbeffeggiato dopo la partita col Napoli quando ho detto che l'Inter era la più forte e tutt'ora lo penso. Ha un buon margine, non da sedersi. Nazionale? Speriamo che aiutino tutti quanti, compreso Bastoni, visto che ultimamente è un po' maltrattato. Barella ha il sangue sardo, non si arrendono mai, ha dimostrato più volte di essere duro nei momenti di difficoltà. Penso che torni alla grande, credo che è un giocatore che non si trova nel campionato italiano. All'Inter manca la ThuLa, con tutto il rispetto per Pio che sta facendo cose straordinarie. Difficile per qualsiasi squadra senza Lautaro e Thuram.