L'ex difensore nerazzurro ha parlato del derby intervistato da Caressa e Zazzaroni su Radio Dee Jay

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 13:02)

Billy Costacurta, intervistato a Radio Dee Jay da Caressa e Zazzaroni, ha parlato dei suoi derby e di quello tra Allegrie Chivu che si giocherà domenica alle 20.45 a San Siro.

-Il più brutto derby che hai giocato?

Pobabilmente quando perdemmo 3 a 1 e segnai l'unico gol a Zenga, ma è stato il peggior derby giocato, quel gol non mi salvò da una brutta prestazione. E io ho fatto anche delle prestazioni indecenti. Nella Coppa Intercontinentale col Velez è stata la mia partita più indecente.

-Una marea di derby giocati...

Sempre piaciuti quell'ambiente. Come la vivevo? Io direi serenamente tranne il primo. La mia prima partita da titolare è stato un derby: l'esordio è stato difficile, ho dormito poco ma sei affascinanto da quelle partite. Non ho mai sentito troppa tensione, ho sempre amato quell'atmosfera, è il sogno di chi fa sport.

-Sacchi e Capello come ci arrivavano?

Sacchi non faceva niente per togliere tensione, sapeva che eravamo sempre allenati bene, ma ti continuava a ripetere le stesse cose ed eri sotto tensione. Capello era più malleabile rispetto a come vedeva la squadra in allenamento.

-Pulisic-Leao, gioca con loro Allegri: metteresti una prima punta dall'inizio?

Sì, ma chiaro che in certe partite sono più giusti quei due. Credo anche il derby. Non mi hanno mai convinto del tutto, ma mi hanno convinto meno le punte centrali e capisco la scelta di Max sperano che quei due si sveglino un attimino. So che hanno avuto un po' di problemi, ma spero si sveglino. È tanto che non stanno bene e si vede e per quella partita lì quindi Pulisic-Leao credo sia la coppia giusta.

-L'Inter non ha Lautaro...

È il giocatore più importante della Serie A. Dai numeri si vede che poteva gare qualche gol in più ma da capitano, leader e difensore eccezionale, non sto scherzando, è tra i migliori. Pressa, spinge la squadra e quando pressa e va in scivolata tutta la squadra si accorcia, un trascinatore. Se manca lui manca un uomo importante.

-Thuram poteva diventarlo trascinatore...

Sotto l'aspetto della performance mi ha deluso. Pensavo potesse influenzare la squadra come aveva fatto ma quest'anno è stato meno performante e sotto ritmo. Sì, un po' una delusione. La fortuna dell'Inter è che sono stati una sorpresa Bonny ed Esposito.

(fonte: Radio Dee Jay)