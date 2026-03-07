Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby: ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero

7 marzo 2026

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano contro l'Inter:

"Il derby è sempre una partita particolare, speciale, bella da giocare e da vivere. Sarà una bellissima serata di sport, si affrontano le prime due del campionato. I tre punti valgono nel derby ma anche domenica prossima, l'importante è fare punti domani, non sarà facile. L'Inter è forte, ha pareggiato una volta, ne ha perse quattro e vinto tutte le altre. Dobbiamo fare una bella partita, cercheremo di fare risultato"

Questo derby è speciale? I tifosi del Milan sono autorizzati a sognare?

"Domani sera dobbiamo giocarlo, viverlo e vediamo come finirà. Dopo la partita vedremo se siamo rimasti a -10, se siamo andati a -7 o a -13, vedremo dopo la partita. 57 punti per ora non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo Champions, dietro le altre fanno punti, il nostro calendario è difficile e dobbiamo fare ancora un po' di vittorie. Stiamo bene tutti a parte Loftus-Cheek e Gabbia, Gimenez prossimamente sarà con la squadra. Bartesaghi ieri si è allenato, domani deciderò se giocherà lui o Estupinan, siamo pronti a giocarla"

Dove si può colpire l'Inter?

"L'Inter fa gol in tanti modi, ha buoni tiratori da fuori, hanno fisicità in area, crossano bene, dipenderà come starà Dumfries, quando è in proiezione offensiva ha tante soluzioni. Abbiamo qualità per cercare di segnare anche noi"

Si è parlato tanto del futuro di Allegri

"Sono legato al Milan da un contratto, il futuro è domani e domenica prossima. Al Milan sono contento, la società lavora anche per il futuro del Milan ma finché non abbiamo raggiunto l'obiettivo bisogna rimanere concentrati sul presente"

Leao ha detto che il derby è vita o morte. E cosa temi dell'Inter?

"Le parole di Leao vanno accettate, poi vengono sempre interpretate. L'Inter, lo ripeto, è sei anni che lotta per i primi due posti, ha vinto campionati, ha fatto due finali di Champions. Lo dimostra la classifica, è la migliore del campionato, ha giocatori tecnici, fisici, con esperienza. Esposito è molto bravo"

Fischi a Bastoni

"Io posso solamente dire che i tifosi del Milan dovranno aiutarci e sostenerci come fanno dal primo giorno contro il Bari in Coppa Italia. L'hanno fatto in casa e anche in trasferta, devono sostenere il Milan"

Ti aspetti un'Inter più chiusa?

"Non lo so, abbiamo preparato la nostra partita, sappiamo che è un derby, sarà una partita bella e credo equilibrata. Quando costruiscono, negli ultimi 30 metri sono veramente forti"

La squadra cresce di condizione?

"Se recuperiamo la miglior condizione lo vedremo domani e nelle prossime 10. Leao e Pulisic stanno crescendo di condizione, anche Estupinan. In questa fase di campionato, sono le motivazioni a fare la differenza, non la condizione fisica. Fullkrug sta meglio, appena arrivato si è rotto un dito"

Vincendo si riaprirebbe lo scudetto?

"Nel calcio non si sa mai, giochiamo domani, dopo la partita vedremo cosa abbiamo fatto. Ci mancano 5 vittorie per arrivare in Champions, se ne facciamo una domani sarà una in meno"

Inter ha perso qualcosa senza Lautaro?

"Lautaro è un grandissimo giocatore però l'Inter ha un parco attaccanti importanti così come lo abbiamo noi. Domani ci vuole tecnica, cuore, passione, tutto per giocare una partita così importante"

L'anno prossimo si può lottare per vincere?

"Quando alleni il Milan non puoi pensare di partire senza ambizione di arrivare in fondo, poi ne vince una sola e sarà la migliore. Il calcio è pieno di variabili, imprevisti, un anno parti bene e fai male, un anno pensi di far male e vai alla grande. L'unico metodo che conosco è lavorare con serietà e professionalità, con ordine e senso di responsabilità rispettando il dna del club. Le annate non sono tutte uguali, ho trovato passione e amore verso la società, ho visto valori tecnici e morali che fanno la differenza"

L'Inter avrà motivazioni maggiori?

"Abbiamo grandi responsabilità anche noi, dobbiamo raggiungere l'obiettivo, il Napoli ora è a -1, dietro ci sono squadre che viaggiano. Giochiamo contro la prima ma dobbiamo fare tanti punti per il nostro obiettivo"

Critiche

"Fanno parte del gioco e del mestiere, alcune sono positive e mi fanno riflettere. Da qualcuno c'è sempre da prendere qualcosa, le critiche vanno accettate, tutto è opinabile, non è una scienza esatta e questo è il bello del calcio"

15 gol da corner per l'Inter: avete studiato? Il Bodo non sembra aver sofferto, è l'unica che ha battuto l'Inter due volte

"L'Inter ha ottimi calcianti e buoni saltatori e ha fatto molti gol, è difficile da affrontare. In questo momento anche noi stiamo facendo bene nonostante siamo a -10 dall'Inter, dobbiamo giocare una partita di grande livello con la convinzione di poter vincere"