Stefano Desideri, ex centrocampista di Roma e Inter, ai canali ufficiali del club giallorosso ha presentato i temi principali della sfida in programma a San Siro : "Non è una partita facile, però vedendo il derby, i primi 30 minuti sembrava un'Inter devastante. Ma non è la prima volta che la vedo così, i primi 30-40 minuti, bene bene, poi hanno un calo. Credo che sia anche dovuto a livello fisico, hanno fatto tante partite, anche se hanno una rosa molto ampia, ma la fatica a lunga andare si sente.

Per la Roma è una bella occasione, ma non bisogna fidarsi perché queste squadre hanno sette vite. Non cullarci troppo su queste prestazioni non buone, sarà una partita difficilissima, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per andare a giocarcela, anche perché non è che abbiamo alternative. Tanto meglio andare lì con spavalderia e andarci a giocare. Un pareggio? Non serve a niente. Andiamo lì a cercare di vincere perché se pareggio perdi è la stessa cosa, andiamo a provare a vincere".