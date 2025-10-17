Gigi Di Biagio, ex calciatore, intervistato da Libero, ha detto la sua sul centravanti dell'Inter e della Nazionale Francesco Pio Esposito: «Lo conosco da quando giocava in Under 15 e posso confermare che questo è un ragazzo che non sbaglia mai un atteggiamento. Non a caso ci puntano tutti tantissimo».
A chi lo paragonerebbe?
«Per me è un mix tra Toni e Vieri, che a 20 anni non giocavano all’Inter e non erano pronti come oggi lo è Pio».
Era un calcio diverso?
«Sì, ma non diciamo che era più difficile. Oggi si va più forte e con molta intensità in più rispetto ai nostri tempi».
Qual è la differenza?
«La mia generazione aveva più letture perché gli allenatori non arrivavano al campo con tutte le informazioni che invece danno ora. Ci consentivano di giocare con un’altra testa».
Rischi che Pio Esposito si monti la testa?
«Nessuno! Questo è uno che pensa solo a giocare».
