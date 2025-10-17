Gigi Di Biagio, ex calciatore, intervistato da Libero, ha detto la sua sul centravanti dell'Inter e della Nazionale Francesco Pio Esposito

Gigi Di Biagio , ex calciatore, intervistato da Libero, ha detto la sua sul centravanti dell'Inter e della Nazionale Francesco Pio Esposito : «Lo conosco da quando giocava in Under 15 e posso confermare che questo è un ragazzo che non sbaglia mai un atteggiamento. Non a caso ci puntano tutti tantissimo».

«Per me è un mix tra Toni e Vieri, che a 20 anni non giocavano all’Inter e non erano pronti come oggi lo è Pio».