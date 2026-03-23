L'ex attaccante della Lazio ha speso parole di elogio nei confronti del centravanti dell'Inter e della Nazionale

Paolo Di Canio, intervenuto in occasione del Legends Trophy di padel, ha speso parole di elogio nei confronti di Pio Esposito: "Si vede che ha motivazione interiore. Mi sembra il ragazzo di un tempo. Non perché i ragazzi di oggi non abbiano voglia, basta vedere Yildiz. Però mi sembra proprio il giocatore di un'altra epoca, l'unico difetto è che in area non ha velocità, però mi fa impazzire.