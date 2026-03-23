Paolo Di Canio, intervenuto in occasione del Legends Trophy di padel, ha speso parole di elogio nei confronti di Pio Esposito: "Si vede che ha motivazione interiore. Mi sembra il ragazzo di un tempo. Non perché i ragazzi di oggi non abbiano voglia, basta vedere Yildiz. Però mi sembra proprio il giocatore di un'altra epoca, l'unico difetto è che in area non ha velocità, però mi fa impazzire.
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fcinter1908 news interviste Di Canio: “Esposito giocatore di un’altra epoca, mi fa impazzire. Ha un solo difetto”
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Di Canio: “Esposito giocatore di un’altra epoca, mi fa impazzire. Ha un solo difetto”
L'ex attaccante della Lazio ha speso parole di elogio nei confronti del centravanti dell'Inter e della Nazionale
Vedere sto ragazzo che si sbatte, che fa l'ultima girata, che ci rimane perché gli hanno tirato la maglia: ce lo teniamo ben stretto, perché è veramente una forza della natura. Anzitutto per attitudine: uno come lui ci serve. Ora ci aspetta una lotta. Non voglio istigare nulla: il Galles vuole fare la storia, idem la Bosnia.
Pio mi piace tantissimo, la difficoltà è capire se può essere l'attaccante indiscutibile dell'Inter per i prossimi dieci anni: può diventare una sorta di Luca Toni".
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