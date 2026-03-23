L'attaccante dell'Inter continua a raccogliere consensi anche in vista del decisivo playoff per il Mondiale

Fabio Alampi Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 22:16)

Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della decisiva sfida che attende l'Italia contro l'Irlanda del Nord e lancia Pio Esposito: "Se schiererei Esposito titolare contro l'Irlanda del Nord? Sì, assolutamente sì. Vive uno stato di grazia, e per fortuna dell'Inter, in assenza di Lautaro Martinez, se non ci fosse stato Pio Esposito con i suoi gol così importanti e pesanti la situazione per la capolista sarebbe diventata ancor più problematica.

Questo è un giocatore che sta bruciando le tappe, è un predestinato, aveva segnato 19 gol nella passata stagione con lo Spezia in Serie B: è tornato alla base, e abbiamo visto subito quale fosse la sua grinta, la sua carica. Aver conquistato immediatamente la Nazionale depone ulteriormente a suo favore. Sono convinto che lui sarà un grande protagonista giovedì sera.

Chi con lui? Credo che Gattuso abbia avuto il merito di dimostrare che due punte insieme possono giocare. Non sapendo il livello del campionato saudita e quindi di Retegui, è chiaro che Kean si candidi, anche perchè è in ripresa, le sue ultiem prestazioni sono state incoraggianti".