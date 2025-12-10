“Due giornate fa pensavamo che l’Inter potesse arrivare prima, anche se aveva due partite difficili contro Liverpool - meno - e Arsenal. Adesso rischia seriamente di poter far fuori. Nessuno sa se potrà fare 6, 4 o 3 punti ma anche perderle . L’Arsenal è una squadra importante, il Dortmund è una squadra importante. Mi ha sorpreso e non la partita che ha fatto perché il Liverpool non è squadra ora, subisce palle gol da tutti. Ieri con questo nuovo modo di giocare, senza esterni ma con centrocampisti e attaccanti esterni, va con questa manovra come il Feyenoord. Tutti corti e stretti e tutti tecnici per giocarla addosso anche col raddoppio per tenere la palla. Questo ha mandato fuori gioco il Liverpool. Quando a metà secondo tempo l’Inter ha schiacciato il Liverpool 5-6 ripartenza ci sono state e mi aspettavo più ripartenza e più precisione. Un colpo di testa è stata l’unica vera azione e questa è per me la sorpresa col Liverpool di oggi”.