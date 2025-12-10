FC Inter 1908
L'ex calciatore è intervenuto negli studi di Sky Sport prima delle sfide di Champions League di questa sera
Paolo Di Canio è intervenuto negli studi di Sky Sport prima delle sfide di Champions League di questa sera, mercoledì 10 dicembre.

Ecco le sue dichiarazioni sull’Inter dopo la sconfitta contro il Liverpool.

“Due giornate fa pensavamo che l’Inter potesse arrivare prima, anche se aveva due partite difficili contro Liverpool - meno - e Arsenal. Adesso rischia seriamente di poter far fuori. Nessuno sa se potrà fare 6, 4 o 3 punti ma anche perderle . L’Arsenal è una squadra importante, il Dortmund è una squadra importante. Mi ha sorpreso e non la partita che ha fatto perché il Liverpool non è squadra ora, subisce palle gol da tutti. Ieri con questo nuovo modo di giocare, senza esterni ma con centrocampisti e attaccanti esterni, va con questa manovra come il Feyenoord. Tutti corti e stretti e tutti tecnici per giocarla addosso anche col raddoppio per tenere la palla. Questo ha mandato fuori gioco il Liverpool. Quando a metà secondo tempo l’Inter ha schiacciato il Liverpool 5-6 ripartenza ci sono state e mi aspettavo più ripartenza e più precisione. Un colpo di testa è stata l’unica vera azione e questa è per me la sorpresa col Liverpool di oggi”.

