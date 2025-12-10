Dominiki Szoboszlai, centrocampista del Liverpool, ha deciso la sfida di Champions League contro l'Inter trasformando nel finale un calcio di rigore . L'ungherese ha commentato la sfida ai microfoni del sito ufficiale dei Reds: "È una bella sensazione, soprattutto in questi momenti. Abbiamo lottato come una squadra. Lottiamo fino alla fine e non ci arrendiamo mai. Alla fine il duro lavoro ha dato i suoi frutti ed è quello che abbiamo fatto, portando a casa i tre punti".

"L'attesa prima del rigore? A dire il vero, abbiamo solo aspettato una decisione. Non ero molto coinvolto. Mi sono concentrato solo su me stesso perché sapevo che se fosse stato asegnato un rigore l'avrei tirato io, quindi questo era quello che avevo in mente. La porta inviolata? Era molto importante, abbiamo parlato anche di questo. Abbiamo bisogno di tutti, non solo dei difensori: si inizia dall'attaccante, poi i centrocampisti, poi i difensori e poi abbiamo ancora Alisson]. Se tutti danno il massimo, è davvero difficile segnare contro di noi".