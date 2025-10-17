FC Inter 1908
Di Donato: “Scudetto? Campionato ancora da decifrare. L’Inter dopo Inzaghi deve…”

Intervistato da TMW, Daniele Di Donato, ex calciatore, ha parlato anche di Inter e della lotta scudetto in campionato
Intervistato da TMW, Daniele Di Donato, ex calciatore, ha parlato anche di Inter e della lotta scudetto in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

Bastava cambiare Spalletti con Gattuso?

—  

"Sarebbe riduttivo. Spalletti è un grande allenatore, hai sempre fatto bene. Il segreto è entrare nella testa dei ragazzi, Gattuso ha fatto subito un risultato importante ed è partito in modo positivo".

Andremo al Mondiale?

—  

"L'Italia non può stare fuori dal Mondiale. Senza, non è un vero Mondiale".

Serie A: chi è l'anti Napoli?

—  

"Il campionato è ancora lungo da decifrare. Il Milan sta facendo il suo percorso, l'Inter dopo Inzaghi deve ancora capire il suo potenziale. E mi piace la Roma di Gasperini. Sarebbe bello se a contendersi lo Scudetto fossero Roma e Napoli, due squadre del Sud".

(Fonte: TMW)

