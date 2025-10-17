"Sarebbe riduttivo. Spalletti è un grande allenatore, hai sempre fatto bene. Il segreto è entrare nella testa dei ragazzi, Gattuso ha fatto subito un risultato importante ed è partito in modo positivo".

Serie A: chi è l'anti Napoli?

"Il campionato è ancora lungo da decifrare. Il Milan sta facendo il suo percorso, l'Inter dopo Inzaghi deve ancora capire il suo potenziale. E mi piace la Roma di Gasperini. Sarebbe bello se a contendersi lo Scudetto fossero Roma e Napoli, due squadre del Sud".