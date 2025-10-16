Intervistato da La Stampa, Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia e del Manchester City, ha parlato anche di Serie A e di lotta scudetto

Marco Macca Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 16:46)

Intervistato da La Stampa, Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia e del Manchester City, ha parlato anche di Serie A e di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Da osservatore esterno, come le pare la Serie A di quest’anno? — «Mi piace, vedo un campionato davvero molto interessante. Sono contento perché si è già capito che molto probabilmente tante squadre lotteranno per lo scudetto, si sta sviluppando un campionato tanto equilibrato. Il Milan sta facendo molto bene con Allegri, il Napoli con Conte si vuole confermare e penso che farà un grandissimo campionato e poi altre 3-4 squadre».

C’è anche la Juventus nel lotto delle papabili? — «C’è la Juve, c’è l’Inter, c’è la Roma. Davvero, immagino un campionato equilibrato e combattuto fino alla fine».

Se dovesse scegliere un nome: la più attrezzata? — «Io penso che la squadra più attrezzata sia il Milan di Allegri. L’ho visto molto bene in questo avvio di stagione e ho sentito un po’ di persone che conosco, tra i rossoneri, che hanno svoltato. Sono convinto che faranno un grandissimo campionato. Arriveranno fino in fondo e se la giocheranno fino all’ultimo».

(Fonte: La Stampa)