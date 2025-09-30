Inter, vittoria a Cagliari e ora Chivu dice di aspettarsi continuità:

"Ho visto una squadra forte, che ha creato molto, il Cagliari ha fatto la sua partita, sperando con i cambi di rimetterla a posto. Ma ho rivisto giocatori dell'Inter che hanno voglia e fisicamente hanno qualcosa in più. L'organico per me è il più forte della Serie A. Ho visto attaccanti a livello tecnico e fisico davvero bene. Dei nuovi mi piace molto Sucic".