FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Di Gennaro: “Frecciata Dimarco? Si parla sempre dopo, è scorretto. O parli prima…”

news

Di Gennaro: “Frecciata Dimarco? Si parla sempre dopo, è scorretto. O parli prima…”

Di Gennaro: “Frecciata Dimarco? Si parla sempre dopo, è scorretto. O parli prima…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri a Cagliari in campionato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri a Cagliari in campionato:

Di Gennaro: “Frecciata Dimarco? Si parla sempre dopo, è scorretto. O parli prima…”- immagine 2
Getty Images

Inter, vittoria a Cagliari e ora Chivu dice di aspettarsi continuità:

—  

"Ho visto una squadra forte, che ha creato molto, il Cagliari ha fatto la sua partita, sperando con i cambi di rimetterla a posto. Ma ho rivisto giocatori dell'Inter che hanno voglia e fisicamente hanno qualcosa in più. L'organico per me è il più forte della Serie A. Ho visto attaccanti a livello tecnico e fisico davvero bene. Dei nuovi mi piace molto Sucic".

Dimarco che ha lanciato una frecciata a Inzaghi parlando della condizione fisica:

—  

"Sempre dopo a parlare però? Per me è scorretto, o lo dici prima o non lo dici proprio".

Di Gennaro: “Frecciata Dimarco? Si parla sempre dopo, è scorretto. O parli prima…”- immagine 3
Getty Images

Pio Esposito e Camarda a segno per la prima volta in Serie A:

—  

"Sono contento per entrambi. Per Pio Esposito nutro qualcosa di diverso, Camarda è più giovane di tre anni e depone a suo favore. Mi auguro che possa giocare in maniera stabile a Lecce, che ha bisogno di attaccanti prolifici. Pio Esposito mi sembra l'attaccante vecchio stampo, come Toni, Vieri. E per me hanno personalità e più testa rispetto ad altri. E bello che poi i due organici li abbiano accettati così bene".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Breda: “Scudetto? L’Inter deve mettere alcune cose a posto, ma resta la squadra più...
Mourinho: “Allenare l’Inter una fortuna. Bellissimo vincere due Champions. Oggi dico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA