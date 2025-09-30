Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri a Cagliari in campionato:
Di Gennaro: “Frecciata Dimarco? Si parla sempre dopo, è scorretto. O parli prima…”
Inter, vittoria a Cagliari e ora Chivu dice di aspettarsi continuità:—
"Ho visto una squadra forte, che ha creato molto, il Cagliari ha fatto la sua partita, sperando con i cambi di rimetterla a posto. Ma ho rivisto giocatori dell'Inter che hanno voglia e fisicamente hanno qualcosa in più. L'organico per me è il più forte della Serie A. Ho visto attaccanti a livello tecnico e fisico davvero bene. Dei nuovi mi piace molto Sucic".
Dimarco che ha lanciato una frecciata a Inzaghi parlando della condizione fisica:—
"Sempre dopo a parlare però? Per me è scorretto, o lo dici prima o non lo dici proprio".
Pio Esposito e Camarda a segno per la prima volta in Serie A:—
"Sono contento per entrambi. Per Pio Esposito nutro qualcosa di diverso, Camarda è più giovane di tre anni e depone a suo favore. Mi auguro che possa giocare in maniera stabile a Lecce, che ha bisogno di attaccanti prolifici. Pio Esposito mi sembra l'attaccante vecchio stampo, come Toni, Vieri. E per me hanno personalità e più testa rispetto ad altri. E bello che poi i due organici li abbiano accettati così bene".
