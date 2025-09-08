FC Inter 1908
Roma, Ranieri: “Per Sancho avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato, ma volevamo tenerli tutti”

Roma, Ranieri: “Per Sancho avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato, ma volevamo tenerli tutti” - immagine 1
Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha parlato della situazione finanziaria dei giallorossi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha parlato della situazione finanziaria dei giallorossi e del mercato appena concluso, che ha visto le strade romaniste intrecciarsi con quelle dell'Inter sulla questione Manu Koné:

Roma, Ranieri: “Per Sancho avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato, ma volevamo tenerli tutti”- immagine 2
Getty Images

"Per rientrare nei parametri del Fair Play finanziario siamo costretti a vendere. Gasperini? Ha avuto un approccio ottimo. I rinnovi di Pellegrini e Dybala dipendono dal campo. Sancho? Era economicamente pesante, però i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo che c’era da vendere qualcuno, avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato ed era difficile venderlo. Abbiamo inserito giovani nel nostro organico sperando che con il nostro allenatore vengano valorizzati".

Roma, Ranieri: “Per Sancho avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato, ma volevamo tenerli tutti”- immagine 3
ROME, ITALY - MARCH 15: AS Roma coach Claudio Ranieri during a press conference at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on March 15, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

"Vediamo come va il campionato e il percorso che facciamo: sono tutte entrate che danno un valore in più. Poi al limite dovremo vendere qualcuno. Se prendiamo il cartellino rosso e andiamo in Champions League, non ci faranno partecipare".

(Fonte: Sky Sport)

