Marco Macca Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 14:32)

Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha parlato della situazione finanziaria dei giallorossi e del mercato appena concluso, che ha visto le strade romaniste intrecciarsi con quelle dell'Inter sulla questione Manu Koné:

"Per rientrare nei parametri del Fair Play finanziario siamo costretti a vendere. Gasperini? Ha avuto un approccio ottimo. I rinnovi di Pellegrini e Dybala dipendono dal campo. Sancho? Era economicamente pesante, però i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo che c’era da vendere qualcuno, avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato ed era difficile venderlo. Abbiamo inserito giovani nel nostro organico sperando che con il nostro allenatore vengano valorizzati".

"Vediamo come va il campionato e il percorso che facciamo: sono tutte entrate che danno un valore in più. Poi al limite dovremo vendere qualcuno. Se prendiamo il cartellino rosso e andiamo in Champions League, non ci faranno partecipare".

(Fonte: Sky Sport)