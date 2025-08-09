Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in amichevole a Montecarlo contro il Monaco, Raffaele Di Gennaro, portiere dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Di Gennaro: “Siamo un gruppo bellissimo, ci toglieremo soddisfazioni. Chivu ci chiede…”
A Inter TV dopo la vittoria in amichevole a Montecarlo contro il Monaco, Raffaele Di Gennaro, portiere dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni
"Siamo un bellissimo gruppo, come abbiamo sempre dimostrato, fatto di buoni ragazzi che danno tutto per l'Inter e questo è bellissimo. Stiamo facendo capire questo anche ai noi, insieme ce la metteremo tutta. Stiamo lavorando sotto ogni punto di vista, Chivu ci chiede sempre in ogni allenamento di andare sempre oltre e noi facciamo del nostro meglio".
"Abbiamo carattere, andiamo su ogni pallone come se fosse l'ultimo. Dobbiamo farlo anche durante l'anno e vedremo che ci toglieremo grandi soddisfazioni".
(Fonte: Inter TV)
