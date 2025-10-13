Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMWRadio, si è aggiunto alla già lunghissima fila degli estimatori di Pio Esposito: "L'Inter ha fatto bene a tenerlo. Stravedo per lui, è un nostro prodotto, bisogna valorizzarlo. E poi, come ha detto Gattuso, conosco i fratelli Esposito e Pio è già giocatore vero. Credo che avrà il suo spazio all'Inter, è già riconosciuto da tutti. Ora arriva il difficile ma ha la testa giusta".