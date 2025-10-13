Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMWRadio, si è aggiunto alla già lunghissima fila degli estimatori di Pio Esposito: "L'Inter ha fatto bene a tenerlo. Stravedo per lui, è un nostro prodotto, bisogna valorizzarlo. E poi, come ha detto Gattuso, conosco i fratelli Esposito e Pio è già giocatore vero. Credo che avrà il suo spazio all'Inter, è già riconosciuto da tutti. Ora arriva il difficile ma ha la testa giusta".
Di Gennaro: “Stravedo per Esposito, l’Inter ha fatto bene a tenerlo. Credo che…”
Si allunga la lista degli estimatori del giovane attaccante dei nerazzurri, recentemente a segno anche con la Nazionale
Il giovane attaccante nerazzurro, classe 2005, è reduce dal primo gol con la Nazionale maggiore, ed è pronto per scendere in campo anche contro Israele, come confermato in conferenza stampa dal ct Gattuso.
