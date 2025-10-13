Il ct della Nazionale ha presentato in conferenza stampa la gara in programma domani contro Israele: "Servirà attenzione"

Fabio Alampi Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 16:47)

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Israele: "Bisogna parlare quando si deve parlare, li lasciamo liberi, si parla di calcio quando si deve parlarne. Anche a me dava fastidio quando si parlava troppo, stiamo facendo questo. I meriti sono dei giocatori, basta guardare Bastoni. Poteva andare via subito, invece è rimasto con la squadra, così come Moise Kean. Ha preferito mangiare con la squadra e poi partire".

"Avevo solo un dubbio, il fatto di riuscire a sopportare due attaccanti. Devo dire che non sono contento solo per i gol che stanno facendo, ma per il lavoro che stanno facendo. Fanno tanto volume, scalano difensivamente in fase di non possesso, si sono fatti trovare pronti. Pio Esposito ha numeri incredibili. Dovevamo fare gol per prendere la Norvegia, creare più palle gol possibili, c’è una logica dietro".

"Vedremo, servirà attenzione e sicuramente dovremo fare attenzione. Loro saltano l'uomo con facilità. Esposito titolare? Pio merita tutto, ho già detto tutto. Vediamo oggi come stanno tutti. Se vediamo il suo storico Pio ha giocato 75 minuti più recupero, in questi mesi non li aveva mai giocati: è un ragazzo semplice, di poche parole e che pedala molto forte, corre come un centrocampista. Dobbiamo fare delle valutazioni, con cinque sostituzioni le partite si possono cambiare anche partendo dalla panchina".