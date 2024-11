“Sulla carta l’Inter è superiore in tutto, ma avete visto Verona-Napoli alla prima… Il calcio è bello anche per questo, non ci sono logiche a volte in ciò che succede.

La Roma in questi mesi è stata una banda, per questo hanno deciso di richiamare Ranieri in panchina. Juric a Roma era solo. Angelino braccetto? Ma per favore, per fortuna no. Gli esterni fanno gli esterni, i difensori fanno i difensori.