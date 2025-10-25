Le dichiarazioni dell'allenatore azzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Napoli-Inter

Gianni Pampinella Redattore 25 ottobre - 20:55

Al termine di Napoli-Inter, Antonio Conte ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'allenatore azzurro: "Abbiamo affrontato una squadra fortissima, per me la migliore che c'è in Italia, non arrivi per caso due volte in finale di Champions. La rosa dell'Inter è fuori portata rispetto a tutte le altre. Aver vinto con tutte le nostre difficoltà, stiamo viaggiando con infortuni importanti, non è un anno molto fortunato, noi cerchiamo di ribattere colpo su colpo. Oggi l'Inter è venuta per ammazzarci sportivamente, inevitabile per una squadra in grandissima salute, contro una squadra in difficoltà. Noi di morire non ne avevamo voglia ed è venuta fuori una partita gagliarda dove siamo riusciti a fare un'ottima prestazione".

"Lautaro? Quando giochi questo tipo di partite può accadere. A me preme ricordare i miei due anni all'Inter, in cui dopo 10 anni ho riportato l'Inter a vincere lo scudetto togliendo una vittoria consecutiva di 9 scudetti alla Juve che sapete benissimo cosa significa per me la Juve. Di quella esperienza mi porto degli ottimi ricordi. Lautaro è un ottimo giocatore, magari dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo per bene, faccio tantissimi auguri a va bene così. Il rigore su Di Lorenzo? La differenza tra il Napoli e l'Inter è che l'Inter appena può manda Marotta o le altre squadre mandano i loro dirigenti, qui vengo io a parlare".

"Una grande squadra deve fare delle corrette valutazioni e capire il perché oggi ha perso e non appellarsi a questo. Crea degli alibi ai giocatori, all'ambiente ed è nocivo. Io da allenatore non l'avrei a un mio dirigente. Venire un presidente a fare queste valutazioni lo trovo... Che lasci le cose a chi ha giocato la partita e non intervenga. Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà e di venire, mi sono sempre difeso da solo. Fare queste difese da ufficio diventano un po'... dai va bene così".

(Dazn)