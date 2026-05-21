Juve, dove ha sbagliato ultimamente Spalletti?

"Sono mancati i giocatori più importanti. La partita col Verona ha fatto sì che poi ti precludessi la qualificazione Champions. Poi non riesci più a essere sereno e lo si è visto con la Fiorentina. Non ti riescono più neanche le cose più semplici. E se non centri un obiettivo fondamentale, è difficile".