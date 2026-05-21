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fcinter1908 news interviste Di Michele: “Alla Juventus sono mancati i giocatori più importanti. Col Verona…”
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Di Michele: “Alla Juventus sono mancati i giocatori più importanti. Col Verona…”
La Juventus, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, affronta un momento molto complicato: così David Di Michele
La Juventus, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, affronta un momento molto complicato, vista la qualificazione in Champions League ormai compromessa. Ne ha parlato David Di Michele a TMW Radio:
Juve, dove ha sbagliato ultimamente Spalletti?
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"Sono mancati i giocatori più importanti. La partita col Verona ha fatto sì che poi ti precludessi la qualificazione Champions. Poi non riesci più a essere sereno e lo si è visto con la Fiorentina. Non ti riescono più neanche le cose più semplici. E se non centri un obiettivo fondamentale, è difficile".
(Fonte: TMW Radio)
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