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Di Michele: “Alla Juventus sono mancati i giocatori più importanti. Col Verona…”

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La Juventus, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, affronta un momento molto complicato: così David Di Michele
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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La Juventus, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, affronta un momento molto complicato, vista la qualificazione in Champions League ormai compromessa. Ne ha parlato David Di Michele a TMW Radio:

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"Sono mancati i giocatori più importanti. La partita col Verona ha fatto sì che poi ti precludessi la qualificazione Champions. Poi non riesci più a essere sereno e lo si è visto con la Fiorentina. Non ti riescono più neanche le cose più semplici. E se non centri un obiettivo fondamentale, è difficile".

(Fonte: TMW Radio)

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