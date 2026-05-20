"Guardando lo storico di Conte ci rendiamo conto di come non mai lasciato un euro sul tavolo. Con il Chelsea si è fatto pagare fior di milioni, senza dimenticare i sette milioni ricevuti dall'Inter al momento del suo addio. Stavolta invece pare si stia profilando una separazione con il Napoli in cui lui rinuncerebbe a tutto. Ora, esiste l'ipotesi Nazionale, ma rimane l'interrogativo su come gli si potrebbe garantire un ingaggio così oneroso. A Torino sponda bianconera invece Comolli verrà giubilato, con Chiellini che invece pare possa assumere ancora più potere. Unendo i puntini insomma penso che proprio Torino possa essere la destinazione di Conte, dato che Elkann ha bisogno anche di una scelta forte per ingraziarsi l'ambiente. Lo vedo più lì che in Nazionale".

Le parole Spalletti in conferenza hanno fatto molto discutere. Che idea ti sei fatto?

"Quello che ha detto grida vendetta nei confronti dei tifosi della Juventus, un po' come quelle di Locatelli quando ha affermato che non sia facile giocare a Torino. Ad ogni modo non credo che il tecnico certaldino sia in grado di incidere per la prossima stagione e quindi penso che sia necessaria una terapia d'urto, rappresentata appunto da Conte".