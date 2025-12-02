FC Inter 1908
Lilian Thuram: “Marcus mi fa arrabbiare, gli dico: “Sii serio”. E lui mi risponde…”

Lilian Thuram, padre dell'attaccante dell'Inter Marcus, ha parlato così del rapporto con i suoi figli: ecco le sue dichiarazioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato da Tuttosport, Lilian Thuram, padre dell'attaccante dell'Inter Marcus, ha parlato così del rapporto con i suoi figli: «I miei figli non sono me. Lasciateli tranquilli, lasciateli giocare. Io sono felice perché loro sono felici.

Chi mi fa arrabbiare? Marcus (ride, ndr)... È nato col sorriso. Io gli dicevo e spesso glielo ripeto: “Marcus, sei grande, devi essere serio”, e lui mi risponde: “Si può essere seri anche sorridendo”».

