"L'Inter ha un girone tosto, ma per quello che ha fatto negli anni scorsi dobbiamo tenerla come prima favorita tra le italiane. Sono curioso del Napoli, perché ADL ha allestito una squadra per essere competitivo anche in Europa. Rimango perplesso sull'Atalanta, non mi entusiasma, qualcosa secondo me si è perso con la partenza di Gasperini. La Juventus ha le sfide più abbordabili, anche se la Champions è sempre complicata. Poi bisogna capire come gestire anche gli impegni del campionato, che tipo di partite hai prima o dopo una partita chiave, ci sono delle variabili".