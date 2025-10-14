Antonio Di Natale, ex bomber dell'Udinese e della nazionale, ha parlato anche di Pio Esposito nell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport su Italia-Israele che si gioca proprio a Udine. Qui le considerazioni dell'ex attaccante: «Esposito? Io lo conoscevo perché sono amico dei dirigenti dello Spezia e ho conosciuto prima suo fratello Sebastiano quando sono andato a vedere gli allenamenti dei bianconeri: lo scorso anno ho visto Pio e mi è sembrato subito evidente che fosse dotato di notevoli qualità tecniche. Non mi hanno sorpreso, dunque, né i tanti gol in Serie B né la rete in Estonia di sabato».