Nelson Dida, ex portiere brasiliano del Milan, ai microfoni di Repubblica ha analizzato la corsa al titolo in Serie A dopo la sconfitta dell'Inter nel derby contro i rossoneri: "Penso che l'Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite, con l'obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare. Tutto può succedere".