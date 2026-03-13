Nelson Dida, ex portiere brasiliano del Milan, ai microfoni di Repubblica ha analizzato la corsa al titolo in Serie A dopo la sconfitta dell'Inter nel derby contro i rossoneri: "Penso che l'Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite, con l'obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare. Tutto può succedere".
Dida: “Scudetto? Inter ancora favorita, ma con il Milan tutto può succedere”
L'ex portiere brasiliano analizza la corsa al titolo dopo la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro i rossoneri
Il Milan di Allegri ha vinto due derby: sono giusti i 7 punti di distanza con l'Inter?
"Il distacco è frutto degli inciampi con le medio-piccole. Ha dimostrato contro le grandi di essere forte, all'altezza. Come successo con l'Inter due volte. Però quel livello va tenuto in ogni partita. Oggi avrebbe potuto essere più vicino alla vetta".
