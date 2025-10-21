Il capitano del Napoli ha parlato della sconfitta in Champions contro il PSV in vista della partita di campionato contro l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 23:44)

«Una brutta figura fatta questa sera, bisogna analizzarla bene, ne abbiamo parlato, ne parleremo poi ancora perché si rigioca. Ci sono da capire le motvazioni ma sicuramente è stata una brutta serata ed è andato tutto storto». Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta della squadra di Contecontro il PSV Eindhoven.

«Abbiamo perso compattezza ed equilibrio, vero che stiamo cercando di fare cose diverse in attacco, ma abbiamo preso gol che non si possono prendere a questo livello. C'è da farsi un bagno di umiltà, da riflettere su questa partita e analizzarla al meglio», ha aggiunto.

-Serataccia per il Napoli. Sicuramente condizionati da errori individuali, ma mi pongo una domanda: dopo il 3-1 come se è mancata la cazzimma...

Non solo dal 3-1, abbiamo preso gol da non prendere. Abbiamo perso la compattezza, la voglia di non prendere gol e c'è la sensazione che gli altri ci possano fare male e a questo livello non si può. Dobbiamo trovare la voglia di essere uniti e compatti. La analizzeremo bene perché a volte sconfitte così possono anche fare bene per trarre qualcosa di importante. Quest'anno c'è la percezione che prendiamo gol alla prima disattenzione, sfortunati sul gol del loro pareggio arrivato subito. Dispiace anche per i tifosi, fare queste brutte figure, in primis noi, ma tutta la gente non se lo merita, ma dovremo rialzarci in fretta perché c'è un'altra partita.

(Fonte: SS24)