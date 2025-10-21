Chivu a InterTV: “Fatto cose che sembrano banali ma non lo sono. Questo gruppo è…”

Nerazzurri a punteggio pieno che trovano la terza vittoria a Bruxelles contro l'Union Saint Gilloise mentenendo ancora una volta la porta inviolata. Queste le parole di Cristian Chivu raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, vincere e non subire gol. A parte i primi minuti direi che abbiamo controllato la gara dove è venuta fuori la nostra qualità e la voglia di portare a buon fine questa gara. Coinvolgere tutti? Merito loro per come si allenano per come accettano di essere allenati, sono bravi, forti, giovani, esperti è un gruppo unito che ha voglia di lavorare e portare avanti la stagione. Una vittoria non è mai scontata, oggi ci godiamo quanto di buono fatto, consapevoli che abbiamo vinto 3 gare su 3 non abbiamo subito gol, sono cose che possono sembrare banali ma non lo sono"