Federico Dimarco è uno dei due protagonisti della doppia cover di Rivista Undici, che ha scelto oltre all'esterno nerazzurro anche Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal. Due giocatori che si sono costruiti nel tempo, ognuno con le proprie esperienze e con la propria gavetta. Alti e bassi, ma sempre senza avere paura e con grande determinazione. "lo non so se sono una "bandiera moderna" e nemmeno me lo domando, mi limito a dare tutto quello che ho per questa maglia, perché so che va trattata in modo speciale", ha dichiarato ai microfoni della rivista sportiva Federico. Lui che la sua gavetta l'ha iniziata proprio nel settore giovanile dell'Inter.