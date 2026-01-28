Dimarco a InterTV “Emozione speciale portare la fascia. Affronteremo chi ci sarà”

Al Signal Iduna Park, gialloneri e nerazzurri si giocano tutto: i ragazzi di Chivu interrompono il filone negativo in Champions League con una vittoria di prestigio che apre qualche recriminazione per i punti persi con Atletico e Liverpool. Questo il commento di Dimarco nel post partita di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Emozione speciale portare la fascia, ci voleva una vittoria cosi, in questi mesi siamo cresciuti tanto e siamo riusciti a battere una squadra forte. Cosa cambia ora per le prossime gare? Non cambia nulla, fa niente importante era venire qui e fare una bella partita giocheremo contro chi ci sarà. Diouf? Lavora tanto non si lamenta mai se lo merita"