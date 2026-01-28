fcinter1908 news interviste Diouf a InterTV: “Contento per il gol e per questo gruppo. Dispiace per i punti persi”

Diouf a InterTV: “Contento per il gol e per questo gruppo. Dispiace per i punti persi” - immagine 1
L'Inter supera il Borussia per 2 a 0 ma non riesce ad accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League
Giovanni Montopoli Direttore 

Al Signal Iduna Park, gialloneri e nerazzurri si giocano tutto: i ragazzi di Chivu interrompono il filone negativo in Champions League con una vittoria di prestigio che apre qualche recriminazione per i punti persi con Atletico e Liverpool. Questo il commento di Diouf nel post partita di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Sono molto contento di aver segnato il gol in Champions e della squadra, questa gruppo è come una famiglia che mi sta aiutando tanto. Ora avevamo bisogno di questa vittoria anche se ci dispiace per i punti persi in questa league phase"

