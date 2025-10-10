FC Inter 1908
Dimarco: “Difesa a 3 o 4? Cambia poco, ho giocato in entrambe senza problemi”

Le dichiarazioni del difensore della Nazionale e dell'Inter sul sistema di gioco dell'Italia e la possibile variazione
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Intervisto ai microfoni di Rai Sport a due giorni da Estonia-Italia, Federico Dimarco ha analizzato il momento della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso.

Il calciatore dell’Inter si è focalizzato anche sulla questione tattica e sulla variante con la difesa a tre o a quattro. Una scelta che cambia poco, a suo dire, come confermano le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

Dopo l’Estonia, infatti, gli Azzurri sfideranno anche Israele e c’è l’ipotesi che, nelle due partite, ci possa essere un cambio di sistema di gioco: dalla difesa a 3 a quella a 4.

“Per me cambia poco. Anche in caso di linea a 4, il terzino sinistro si stacca sempre per andare più avanti. Non è molto diverso e io ho già giocato in entrambi i moduli, senza avere particolari problemi. Tocca all’allenatore decidere. Io sono a disposizione sua e delle Nazionale: faccio quello che mi chiedono”. 

