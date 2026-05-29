Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Dimarco: “Giocare nell’Inter la cosa più bella. Champions? Non faccio promesse, ma dico che…”
Una lunga intervista, rilasciata ai microfoni di DAZN, in cui Federico Dimarco ha ripercorso i migliori momenti della stagione dell'Inter, andando dietro le quinte della sua annata e di quella della squadra di Chivu. Ecco le dichiarazioni del laterale nerazzurro:
Ti senti ancora un difensore?
Mi sento un giocatore di fascia che fa entrambe le fasi. Quella offensiva, ovviamente, è più divertente, ma sono migliorato in generale nella costanza. In tutte le partite che ho fatto ho sempre cercato di essere continuo nei 90' e penso si sia visto.
Quante responsabilità ti sei preso all'interno dello spogliatoio?
Sono uno a cui difficilmente piace parlare tanto. Nello spogliatoio, se c'è da parlare, dico la mia, ma preferisco sempre dimostrare sul campo. Le parole le porta via il vento. Cerco sempre di aiutare il compagno, di mettermi in condizione di segnare o di farlo segnare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA