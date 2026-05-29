Una lunga intervista, rilasciata ai microfoni di DAZN, in cui Federico Dimarco ha ripercorso i migliori momenti della stagione dell'Inter, andando dietro le quinte della sua annata e di quella della squadra di Chivu. Ecco le dichiarazioni del laterale nerazzurro:

Mi sento un giocatore di fascia che fa entrambe le fasi. Quella offensiva, ovviamente, è più divertente, ma sono migliorato in generale nella costanza. In tutte le partite che ho fatto ho sempre cercato di essere continuo nei 90' e penso si sia visto.