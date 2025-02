Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole sulla corsa scudetto

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole sulla corsa scudetto: "Non è l’Inter degli anni scorsi, ha trovato un Napoli tosto ed i due pareggi non cambiano nulla. Ci dobbiamo ricordare da dov’è partito Conte, nessuno si sarebbe aspettato il Napoli primo.