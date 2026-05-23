Diouf: “Dobbiamo finire bene questa fantastica stagione: molto felice di aver vinto tanto”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna: "Sono molto molto felice: oggi dobbiamo finire molto bene questa fantastica stagione.

E' la prima stagione mia, abbiamo vinto tanto e voglio continuare così. Sono migliorato in molte cose, posso giocare anche a destra oltre che a centrocampo: qui posso fare molti uno contro uno.