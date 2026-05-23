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fcinter1908 news interviste Diouf: “Dobbiamo finire bene questa fantastica stagione: molto felice di aver vinto tanto”
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Diouf: “Dobbiamo finire bene questa fantastica stagione: molto felice di aver vinto tanto”
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna: "Sono molto molto felice: oggi dobbiamo finire molto bene questa fantastica stagione.
E' la prima stagione mia, abbiamo vinto tanto e voglio continuare così. Sono migliorato in molte cose, posso giocare anche a destra oltre che a centrocampo: qui posso fare molti uno contro uno.
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