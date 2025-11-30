FC Inter 1908
Diouf: “Inter, inizio non facile. Voglio giocare sempre di più. Chivu mi dice di…”

Diouf: “Inter, inizio non facile. Voglio giocare sempre di più. Chivu mi dice di…” - immagine 1
Le parole di Diouf ai microfoni di Dazn nel post partita di Pisa-Inter 0-2: la doppietta di Lautaro regala i tre punti ai nerazzurri
L'Inter vince 2-0 contro il Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, Andy Diouf ha parlato così:

"Sono contento, ho tanti minuti a disposizione per aiutare la squadra. Voglio giocare sempre di più"

Rapporto con Chivu

—  

"Chivu ha fiducia in me, mi parla tanto in allenamento e anche in partita. Mi dice: 'Il tuo momento sta arrivando, devi spingere'. Sono felice, voglio continuare a spingere"

Ambizioni

—  

"Non è stato facile all'inizio, sono arrivato in un calcio diverso senza fare il precampionato. Sto trovando sempre più spazio e sono felice"

