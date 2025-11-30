Diouf a InterTV: “Non è stato semplice all’inizio. Questo è il mio obiettivo”

Torna la vittoria in casa nerazzurra, la squadra di Chivu - dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico - ritrova i 3 punti su un campo non semplice e contro un Pisa che per 60 minuti è stato capace di creare qualche grattacapo alla formazione nerazzurra che poi passa con Lautaro Martinez (doppietta) su assist di Esposito prima e Barella dopo. Queste le parole di Diouf raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Non è stato semplice l'inizio all'Inter, nuova lingua, nuova squadra nuovo campionato ma ora sta andando sempre meglio. Dobbiamo essere sempre concentrati, il mio obiettivo è stare bene, ho voglia di giocare con la squadra e aiutarla"