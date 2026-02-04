FC Inter 1908
Diouf: “Felice di giocare nella mia miglior posizione! Gara da dentro o fuori, non facile”

Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato così a Inter TV prima del quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino
Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato così a Inter TV prima del quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino:

“Sono molto felice di iniziare questa partita nella miglior posizione in cui so giocare, sono molto felice. Io a centrocampo da mezzala? Posso giocare sia a destra che a sinistra, è indifferente per me. Come si prepara la gara? Il Torino è una buona squadra, forte fisicamente, è una gara difficile perché è da dentro o fuori, non è una gara di Serie A. Bisognerà prestare attenzione".

