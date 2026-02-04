Il Torino stasera affronterà l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. I granata hanno vinto nel 1993 la manifestazione. Il capitano di quella squadra, Luca Fusi, ha parlato a La Stampa in vista del match di questa sera.
L’ex Torino Fusi: “Ecco come si può battere l’Inter. E punto su questo giocatore”
I granata come possono pensare di battere l’Inter?
«Nelle partite secche le motivazioni sono diverse, magari troveranno una squadra un po' distratta dalle altre competizioni. Il Toro deve essere pronto a cogliere l’occasione».
Come deve giocare la squadra di Baroni?
«Libera di testa. La vittoria contro il Lecce ha tolto tensioni e deve far guardare con un’altra luce questa sfida che può rappresentare una svolta importante».
Ogni prova di coppa ha il suo giocatore: stasera su chi punta?
«Vlasic, deve dare tutto sapendo che in campionato a Firenze non ci sarà. Però ai miei tempi la forza del Toro era il gruppo, il nostro obiettivo era vincere con questa maglia: i calciatori di oggi dovrebbero metterselo in testa».
