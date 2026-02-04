FC Inter 1908
Diouf: “Mai giocato prima da quinto! Parlo tanto con Chivu, step by step posso…”

Andy Diouf commenta così la vittoria per 2-1 dei nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, arrivata anche grazie a un suo gol
Alessandro Cosattini Redattore 

A Inter TV, Andy Diouf commenta così la vittoria per 2-1 dei nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, arrivata anche grazie a un suo gol:

"Sono contento, ho segnato, sono molto contento per la vittoria della squadra. Se posso aiutare, sono molto contento. Vittoria importante ma anche sofferta? Molto importante per noi, non è mai facile giocare gare così in coppa, l’importante è stata la vittoria. Soddisfazione per il gol? Sono molto contento dei minuti e del gol, l’obiettivo finale è aiutare la squadra sempre.

Io a centrocampo da mezzala? È più facile per me giocare a centrocampo, sono molto contento. Non avevo mai giocato da quinto prima nella mia carriera. Mi sento bene, step by step, posso giocare anche in modo più semplice ora perché conosco la squadra, parlo tanto anche con Chivu".

