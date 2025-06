Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta pesante contro la Norvegia: "Siamo stati fragili, abbiamo sbagliato la fase di possesso dove abbiamo preso quell'imbucata: a livello difensivo si poteva fare di più ma non siamo stati bravi a ricomporre la squadra. Il secondo gol è un po' una conseguenza di non aver retto l'uno contro uno con Nusa che lo sa fare. Poi è stato tutto più difficile, loro si sono ripiegati e noi abbiamo fatto l'errore di fare quest'affollamento sulla trequarti senza rimanere ordinati e subire campo aperto. Non siamo stati nelle condizioni di riaprirla.