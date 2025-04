Youri Djorakeff, ex calciatore dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato del finale di stagione che attende i nerazzurri di Inzaghi fra campionato, Champions League e non solo: "Un campionato molto combattuto, con le squadre al vertice ancora molto vicine. L'Inter non ha mai mollato dimostrando di avere un carattere forte che le ha permesso di ribaltare situazioni difficili in stagione. E il fatto che siano ancora in lizza in tre competizioni indica che il gruppo è sano. Hanno la possibilità di andare lontano su tutti i fronti".