Le rotazioni di Inzaghi? Non ho rotato così tanto ultimamente, ho giocato molto ma è quello per cui sono venuto qui: abbiamo una panchina magnifica, se un attaccante entra farà il suo lavoro. Per giocare in tre competizioni devi avere venti giocatori in grado di fare la differenza. Il meglio deve ancora venire: ci aspettano partite molto importanti, abbiamo tanti campioni in squadra e questi si vedono nelle grandi partite. Triplete? Non parliamo molto di questo, parliamo sempre di vincere la partita successiva e poi vedremo dove arriveremo. Se giocassimo contro l'Inter del 2010? Devo essere onesto, credo che vincerebbero loro: hanno già vinto in passato, noi non abbiamo ancora vinto nulla quest'anno. Era una squadra pazzesca".