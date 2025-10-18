L'ex ct della Francia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della finale dei Mondiali del 2006 vinta dall'Italia
Domenech: "Materazzi il protagonista della finale. Zidane? Sapevo poteva succedere"
L'ex ct della Francia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della finale del 2006 vinta dall'Italia
Ce l’ha ancora con Zidane?
«Conoscendolo sapevo che poteva succedere, ma ogni tanto mi chiedo perché si sia comportato così. Ma fu più impattante l’infortunio di Vieira. È acqua passata».
Sempre convinto che una squadra vinse e l’altra non perse?
«Anche per la Fifa è un pari. È come una medaglia d’argento olimpica e in tanti mi dicono che fu il Mondiale più bello. Non ho rimpianti. Eravamo favoriti e gli italiani hanno giocato solo nei dieci minuti d’orgoglio dopo il gol di Zidane, arrivato troppo presto».
L’orgoglio di Materazzi.
«È il protagonista della finale: provoca il rigore, pareggia, fa espellere Zizou e segna il suo rigore. Chi può pretendere di più»
