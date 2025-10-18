L'ex ct della Nazionale Gianpiero Ventura, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto nel campionato italiano:
Il Napoli può fare il bis?
«Un anno fa ero convinto che avrebbe vinto: adesso non so: la squadra è addirittura migliorata, perché hanno fatto un mercato sensazionale, ma giocare ogni tre giorni ti consuma. Conte è garanzia di successo, ha la forza di impadronirsi della testa dei suoi uomini come pochi e resta il pilastro. Dunque, è alla pari con l’Inter. A me piace il Milan con Allegri, al quale però manca una punta centrale: ce l’avesse, direi attenti. E lo dico egualmente, nonostante Leao non gli dia quello che dovrebbe».
