Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Donati, ex calciatore, ha risposto così alla domanda in merito a chi rischi di più nel weekend tra Napoli e Inter: “Rischiano tutti, ormai le partite sono tutte insidiose. Con le squadre che giocano in Europa non si sa come arrivano fisicamente e mentalmente. Non ci si aspetta magari un pareggio del Napoli con l’Udinese, così come la sconfitta dell’Inter per 3-0 contro la Fiorentina.