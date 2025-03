Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Donati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Donati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “L'Inter sembra più convinta e più abituata a raggiungere l'obiettivo finale, però dall’altra parte c'è Conte che di campionati ne ha vinti e sa come si fa, un pareggio contro il Venezia non può certo spegnere l’entusiasmo”.