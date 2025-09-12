Le parole, pronunciate ai canali ufficiali del Manchester City, del portiere italiano che ancora prima della rottura con il PSG era stato accostato all'Inter

12 settembre 2025

Nella sua prima intervista con il canale del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, portiere che è passato al club inglese dal PSG, ha parlato del suo approdo in Premier League.«Penso che la sua storia parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio. È un'emozione indescrivibile. Essere allenato da lui penso sia la cosa migliore per un calciatore. Non vedo l'ora di seguirlo e scendere in campo con lui. Sono sicuro che mi aiuterà molto e faremo grandi cose insieme, sia in questa stagione che negli anni a venire», ha detto.

«È un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera - ha poi aggiunto - giocare in Premier League con il Manchester City è una grande emozione per me e sono pronto per questa sfida. Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra, la Premier è il campionato migliore del mondo. Per ogni giocatore arrivare qui è il massimo per la carriera, sono davvero felice di essere qui e sono disposto a scendere in campo per il City che ha desiderato così tanto ingaggiarmi e spero di poter ricambiare la fiducia».

Il portiere italiano ha scelto la maglia numero 25 e la prima sfida sul suo cammino sarà aggiudicarsi un posto da titolare: «Sono felice perché la competizione fa bene a tutti. Non vedo l'ora di incontrare Trafford e non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Dobbiamo essere un gruppo forte e unito, formato da persone che si prendono cura l'una dell'altra: questa è la chiave del successo. Insieme possiamo raggiungere grandi successi», ha concluso.

