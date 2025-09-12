FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Donnarumma: “Sempre sognato di approdare in Premier. Mi ha voluto Guardiola: che orgoglio!”

news

Donnarumma: “Sempre sognato di approdare in Premier. Mi ha voluto Guardiola: che orgoglio!”

Donnarumma: “Sempre sognato di approdare in Premier. Mi ha voluto Guardiola: che orgoglio!” - immagine 1
Le parole, pronunciate ai canali ufficiali del Manchester City, del portiere italiano che ancora prima della rottura con il PSG era stato accostato all'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nella sua prima intervista con il canale del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, portiere che è passato al club inglese dal PSG, ha parlato del suo approdo in Premier League.«Penso che la sua storia parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio. È un'emozione indescrivibile. Essere allenato da lui penso sia la cosa migliore per un calciatore. Non vedo l'ora di seguirlo e scendere in campo con lui.  Sono sicuro che mi aiuterà molto e faremo grandi cose insieme, sia in questa stagione che negli anni a venire», ha detto. 

Donnarumma: “Sempre sognato di approdare in Premier. Mi ha voluto Guardiola: che orgoglio!”- immagine 2
mancity.com

«È un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera - ha poi aggiunto - giocare in Premier League con il Manchester City è una grande emozione per me e sono pronto per questa sfida.  Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra, la Premier è il campionato migliore del mondo. Per ogni giocatore arrivare qui è il massimo per la carriera, sono davvero felice di essere qui e sono disposto a scendere in campo per il City che ha desiderato così tanto ingaggiarmi e spero di poter ricambiare la fiducia». 

Il portiere italiano ha scelto la maglia numero 25 e la prima sfida sul suo cammino sarà aggiudicarsi un posto da titolare: «Sono felice perché la competizione fa bene a tutti. Non vedo l'ora di incontrare Trafford e non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Dobbiamo essere un gruppo forte e unito, formato da persone che si prendono cura l'una dell'altra: questa è la chiave del successo. Insieme possiamo raggiungere grandi successi», ha concluso. 

(Fonte: mancity.com)

Leggi anche
Ex CT Under Francia: “Ecco cosa penso di Bonny. Diouf? L’ho seguito per 7 anni e...
Tudor: “Juventus-Inter vale sempre più di tre punti. Loro forti ma noi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA