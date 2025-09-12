Nella sua prima intervista con il canale del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, portiere che è passato al club inglese dal PSG, ha parlato del suo approdo in Premier League.«Penso che la sua storia parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio. È un'emozione indescrivibile. Essere allenato da lui penso sia la cosa migliore per un calciatore. Non vedo l'ora di seguirlo e scendere in campo con lui. Sono sicuro che mi aiuterà molto e faremo grandi cose insieme, sia in questa stagione che negli anni a venire», ha detto.
Donnarumma: “Sempre sognato di approdare in Premier. Mi ha voluto Guardiola: che orgoglio!”
«È un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera - ha poi aggiunto - giocare in Premier League con il Manchester City è una grande emozione per me e sono pronto per questa sfida. Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra, la Premier è il campionato migliore del mondo. Per ogni giocatore arrivare qui è il massimo per la carriera, sono davvero felice di essere qui e sono disposto a scendere in campo per il City che ha desiderato così tanto ingaggiarmi e spero di poter ricambiare la fiducia».
Il portiere italiano ha scelto la maglia numero 25 e la prima sfida sul suo cammino sarà aggiudicarsi un posto da titolare: «Sono felice perché la competizione fa bene a tutti. Non vedo l'ora di incontrare Trafford e non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Dobbiamo essere un gruppo forte e unito, formato da persone che si prendono cura l'una dell'altra: questa è la chiave del successo. Insieme possiamo raggiungere grandi successi», ha concluso.
(Fonte: mancity.com)
