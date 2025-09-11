‘L’affaire Donnarumma’ non inganni: Sommer in scadenza, Martinez ora si gioca l’Inter per presente e futuro

Alessandro Cosattini Redattore 11 settembre - 21:30

In estate è stato accostato anche il nome di Gigio Donnarumma alla porta dell’Inter. Era in scadenza con il PSG a giugno 2026 e dopo la rottura col club parigino per il rinnovo si sono fatti insistenti le voci sul numero uno della Nazionale e l’Inter. In caso di addio dal PSG a 0, in viale della Liberazione erano pronti a fare sul serio. Poi Donnarumma è andato al Manchester City da Pep Guardiola ed è sfumata l’ipotesi Inter. Ma non deve ingannare ‘l’affaire Donnarumma’ e ora vi spieghiamo perché.

L'affaire Donnarumma — Sarebbe stata la classica opportunità di mercato che l’Inter è pronta a valutare. Il portiere della Nazionale che si libera a 0, con ‘solo’ ingaggio e commissioni da pagare. Ma questo non vuol dire che l’Inter non abbia fiducia nei suoi portieri, anzi. Yann Sommer è il titolare indiscusso, ma è in scadenza al 30 giugno 2026 e anche nell’ultima finestra di mercato si è parlato di un suo possibile addio. È rimasto a Milano ed è la prima scelta di Chivu, ma l’allenatore è pronto a valutare anche Josep Martinez.

Martinez si gioca l'Inter ora — L’anno scorso è stato meno impiegato del previsto dopo l’importante investimento estivo fatto dal club. L’Inter lo ha preso dal Genoa per 13,5 milioni + 1,5 di bonus e ha giocato soltanto 10 partite, di cui 4 in Coppa Italia. Ci si aspettava un’alternanza maggiore, invece Inzaghi ha gestito così i due estremi difensori. E ora? Martinez avrà le sue chance, più l’Inter andrà avanti in tutte le competizioni e più potrà avere spazio. In Coppa Italia ma non solo, perché ora l’estremo difensore si gioca presente e futuro vista la scadenza del contratto di Sommer. Dovrà dimostrare in questa stagione di poter essere il titolare della porta nerazzurra. Altrimenti dal mercato arriverà un numero uno la prossima estate.